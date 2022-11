Mes recettes créatives de saison. 80 recettes salées et sucrées

Découvrez le livre des recettes d'une gourmande, pour les gourmands ! Préparez un délicieux roulé à la confiture de fraises lors d'un week-end de printemps ; dégustez une pissaladière lors de chaude soirée d'été ; accompagnez votre repas d'un pain citrouille pour Halloween ; et faites profiter votre entourage de la bonne odeur d'un chocolat chaud à la guimauve lors des fêtes de fin d'année ! Grâce à des explications détaillées, apprenez à cuisiner en fonction de la saisonnalité, pour régaler votre famille et vos amis avec une longue liste de plats et de desserts appétissants et gourmands. Passionnée de cuisine et de photos, Karin Baissac, créatrice du compte Instagram culinaire @Enkgourmand, a souhaité partager avec vous dans ce livre, ses recettes fétiches, ses recettes coup de coeur et ses créations inédites. Une cuisine élégante, simple, festive et conviviale, aux ingrédients variés pour cuisiner tout au long de l'année