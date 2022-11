Les Patients du Docteur Garcia

Après la victoire de Franco, le docteur Guillermo García Medina continue de vivre à Madrid sous une fausse identité, fournie par son meilleur ami, Manuel Arroyo Benítez, un diplomate républicain qu'il a sauvé en 1937. En septembre 1946, Manuel revient d'exil avec la mission d'infiltrer une organisation clandestine destinée à l'évasion de criminels nazis, dirigée depuis le quartier d'Argüelles par Clara Stauffer, allemande et espagnole, nazie et phalangiste. Alors que le docteur García est recruté par Manuel, un autre Espagnol croise le destin des deux amis. Il ne sait pas encore que quelqu'un souhaite prendre son identité pour fuir dans l'Argentine de Perón. Une saga palpitante, nourrie d'espions, d'imposteurs et de rebondissements. Le Monde des livres. Dans la plus pure tradition du roman historique, personnages réels et fictifs, faits avérés ou imaginaires s'entremêlent sous une plume nerveuse et torrentielle. La Croix. Rien ne manque avec ce livre, pour nous emporter. Historia. Traduit de l'espagnol (Espagne) par Anne Plantagenet.