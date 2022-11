Eté 1945 : le soldat américain d'origine japonaise Ray Takahashi rentre du front. Personne n'est là pour l'accueillir en héros sur les terres de son enfance, dans le nord de la Californie. Ses parents, après avoir été expulsés et enfermés au camp de Tule Lake, vivent désormais à Oakland. Mais Ray veut comprendre pourquoi leurs anciens voisins ont coupé les ponts avec eux, et il cherche à revoir leur fille, Helen, sa petite amie. C'est à ce moment-là qu'il disparaît sans laisser de traces. Printemps 1969 : revenu traumatisé du Vietnam, John Frazier cherche un remède dans l'écriture. En s'emparant accidentellement du destin de Ray, le jeune écrivain ignore tout des douloureux secrets qu'il s'apprête à exhumer. Un hommage poignant aux dizaines de milliers de Nippo-Américains internés dans des camps après l'attaque de Pearl Harbor en 1941. Un roman bouleversant sur les fantômes de la mémoire et l'absurdité de l'intolérance. Télérama. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marina Boraso.