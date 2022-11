La paix avec les morts

C'est à un voyage hors du commun que nous convient Rithy Panh et Christophe Bataille : un voyage vers l'enfance et vers les rizières où furent tués, par l'idéologie, la faim et la violence, 1, 8 million de Cambodgiens. Le cinéaste cherche le tombeau de son père, la fosse où furent englouties sa mère et ses soeurs, mais aussi le banian où il s'abrita, désespéré, avec ses boeufs. Rithy Panh et Christophe Bataille roulent à travers le pays, parlent avec les bonzes, questionnent les villageoises âgées, déterrent des ossements et des tissus ensanglantés. Rithy Panh poursuit son chemin, nouant un rapport unique avec les vivants, victimes, bourreaux, complices. D'une conversation avec Noam Chomsky aux visites aux femmes-devins, les auteurs nous offrent un grand livre. Car l'oubli guette, et la négation. Un récit qui navigue, tel un vaisseau fantôme, entre le songe et la blessure, la douleur et l'apaisement. Le Figaro magazine.