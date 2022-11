Alger, avril 1962. Inès, une Algérienne de seize ans, est emportée par sa passion pour Pierre, un jeune pied-noir qu'elle connaît depuis l'enfance. Mais l'Histoire n'a que faire des sentiments, elle avance, implacable, et broie tous les destins. Alors que la violence est partout, Inès et Pierre se retrouvent dans une chambre de l'hôtel Aletti. C'est leur dernière rencontre. Pierre, comme tant d'autres, sera bientôt exilé en France. Le silence s'installe, les années passent. Inès et Pierre, qui se sont reconstruits tant bien que mal, oublieront-ils jamais l'Aletti ? Ultime preuve d'amour brosse un émouvant portrait de femme et évoque avec puissance l'Algérie et la France des années soixante et quatre-vingt-dix. Ce roman devrait aider ceux dont la mémoire franco-algérienne souffre encore de séquelles à dépasser le temps des blessures et des rancoeurs, et accepter de poser un regard apaisé sur deux sociétés qui s'aiment si mal. Tahar Ben Jelloun, Le Point.