Merci papa !. Recettes infaillibles pour pères (im)parfaits

Imaginez des enfants qui goûtent à tout, qui finissent leurs assiettes avec le sourire, et qui mettent même la main à la pâte... Maxime Couture partage avec humour son expérience de père de famille épanoui et transforme tous les papas en supercuistots. Cet ouvrage regroupe une foule de recettes faciles à préparer et appréciées par toute la famille. Des recettes que les pères (et les mères ? ! ) de famille pourront cuisiner en toutes occasions. Aussi bien pour les repas de tous les jours que pour les brunchs du week-end, les réunions de famille et les soirées entre amis... ou en amoureux. Egg rolls, poutine, soupe ramen, osso buco, aubergine de Jérusalem, poulet tikka, salade de concombre au zaatar, boulettes suédoises, pieuvres au barbecue, poulet rôti du lundi, houmous, ou smoothie aux carottes et framboises, autant de recettes simples, rapides et délicieuses.