Christmas Actually

Et si l'amour de votre vie était la petite amie de votre meilleur ami ? Quelques jours avant les fêtes de fin d'année, Nick perd son prestigieux emploi dans un cabinet d'avocats et se voit contraint d'accepter un travail de Père Noël. Il rencontre alors Alfie, un adorable petit garçon de cinq ans, qui souhaite pour Noël que sa mère, Sarah, soit de nouveau heureuse et cesse de pleurer son mari disparu trois ans auparavant. Attendri, Nick décide d'organiser un rendez-vous entre Sarah et son meilleur ami qui est célibataire, Matt. Mais alors que Sarah et Alfie prennent une place de plus en plus importante dans la vie de Nick, celui-ci se rend vite compte que le bonheur naissant de Sarah et de Matt pourrait bien lui briser le coeur... Une comédie romantique hilarante et réconfortante pour les fans de Marian Keyes.