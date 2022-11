Rimbaud, l'indésirable. Edition 2022

Il a la mécanique des vers comme personne, seulement ses oeuvres sont absolument inintelligibles et repoussantes. (Rapport de police, 1873) Bien qu'il soit aujourd'hui reconnnu comme l'un des plus grands poètes, Arthur Rimbaud n'a pas eu de succès de son vivant, et son histoire reste un mystère à bien des égards. Avec ce livre publié en 2013, et dont il a largement revu la mise en couleur, Xavier Coste choisit de raconter les deux Rimbaud : le jeune poète attiré comme un aimant par la vie parisienne et sa sulfureuse relation avec Paul Verlaine, puis le trentenaire fatigué qui va se perdre en Afrique et meurt en 1891, à tout juste 37 ans. Manipulateur et orgueilleux, le tempétueux Rimbaud imaginé par Coste est souvent loin de l'image lisse que nous gardons du jeune poète...