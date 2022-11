" Une histoire d'amour épique, pleine de charme exotique et de détails historiques... Retour à Bombay vous emportera dans un ailleurs et un autrefois. " Red Magazine " Puissant et évocateur. " Woman & Home Le groupe de ragtime entama un nouveau récital, faisant résonner les compositions de Scott Joplin dans la salle surchauffée du club éclairée à la chandelle, et invitant les couples à aller se trémousser sur la piste de danse. Une foule de robes à sequins et de costumes de soirée se mirent à virevolter sur le plancher dans un quickstep endiablé. Maddy ne pensait alors à rien d'autre qu' à la chaleur et à la musique. Elle ignorait tout de ce qui allait lui arriver. Il n'a qu'un seul désir : la retrouver. Mais il doit d'abord se rappeler qui elle est. A l'aube de la Première Guerre mondiale, lors d'un nouvel an sur les rives de Bombay, Madeline Bright rencontre Luke Devereaux. Tous deux étrangers dans un monde qui leur est inconnu, ils tombent amoureux dans la chaleur étouffante de l'Inde coloniale. Pour eux, rien ne peut les séparer, pas même la désapprobation de la mère de Maddy. Mais la guerre éclate et Luke, comme tant d'autres, n'a d'autre choix que de se battre. Bien que la mère de Maddy la presse d'oublier le jeune homme, elle s'accroche à la promesse que Luke lui a faite : un jour, ils se retrouveront à Bombay... Retour à Bombay est une histoire d'amour pleine d'espoir qui a pour toile de fond le monde exotique et coloré du Bombay colonial et la tragédie de la Première Guerre mondiale. Parfait pour les fans de Dinah Jefferies, Lucinda Riley et Kate Furnivall. " Emouvante et magnifiquement écrite, cette histoire enchanteresse sur l'amour et le deuil m'a bouleversée. " Dinah Jefferies " Emouvant, évocateur et passionnant. " Kate Furnivall " Une histoire d'amour épique et douce-amère qui vous tient en haleine jusqu'à la dernière page. " Gill Paul " Une histoire d'amour exquise, somptueuse et si émouvante. Un livre MAGNIFIQUE !!! " Tracy Rees