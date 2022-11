Le vieil homme et son chat Tome 8

Une nouvelle année commence sur l'île aux chats, et avec elle son lot d'activités qui ne manquent pas réveiller des souvenirs. Il sera beaucoup question ici de bentos. Mais si, ces repas qu'on prépare chez soi et qu'on transporte dans une boîte lorsqu'on mange à l'extérieur ! Daikichi repense à celui que Mémé lui avait concocté en prévision d'une partie de pêche nocturne ; il se remémore avec tendresse ceux de sa mère lorsque, étudiant, il avait des examens... Remontant toujours plus loin le fil de sa mémoire, il revoit même ces boîtes à bento en aluminium réquisitionnées pendant la guerre. Tous ces souvenirs ont ceci en commun : l'amour que l'on met dans ce que l'on cuisine pour les personnes qui nous sont chères.