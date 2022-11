Shelton et Felter T03 - T04. Fourreau

Tome 1 : Boston, 1924. S'il ne s'était un jour méchamment déboîté l'épaule pendant un combat de boxe, Isaac Shelton exercerait probablement aujourd'hui encore son métier de débardeur sur les quais. Mais contraint à se reconvertir, c'est en qualité de journaliste à la pige qu'il fait la connaissance de Felter, petit libraire passionné de littérature policière. Le premier est athlétique et plutôt beau garçon (si ce n'est un vilain nez cassé, autre souvenir de combat) ; le second est doté d'un puissant sens de l'observation et d'un esprit d'analyse hors du commun (qualités contrebalancées par un tempérament hypocondriaque et une multitude de tocs). Animés pour l'un par le besoin de décrocher un scoop rémunérateur et pour l'autre par l'envie de ressembler à ses héros littéraires, les deux compères vont s'associer afin de tenter de faire la lumière sur une série de meurtres insolites. Tome 2 : Pauvre Felter ! Il doit se rendre aux obsèques de sa soeur en Angleterre, de l'autre côté de l'Atlantique. Pour cela, pas le choix, il doit prendre le bateau. Lui qui souffre tellement du mal de mer ! Heureusement, Shelton se propose de l'accompagner. Mais le voyage sera loin d'être calme, avec une nouvelle enquête qui se profile à l'horizon pour notre duo de choc. En effet, dans la cabine B215, un passager vient de mettre fin à ses jours. Enfin, c'est ce que tout le monde croit avant que Felter, entre deux nausées, n'arrive et ne remarque certains détails troublants.