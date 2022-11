Sexe de merde

Par l'autrice de Poulou, un album décalé, inspiré de sa propre vie et de celle de ses amies, où elle raconte en dessins et en textes, les moments intimes les plus embarrassants qu'ils et surtout elles ont vécus : rendez-vous qui tournent mal, phrases inappropriées, clichés et malaises dans les rencontres. Un ouvrage drôle et grinçant, qui décomplexe et interroge la place du sexe dans nos vies.