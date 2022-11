Les Trois Mousquetaires

Devenir Mousquetaire du Roi Louis XIII, c'est le rêve du jeune et fougueux d'Artagnan lorsqu'il arrive à Paris au printemps 1625. Très vite, il se retrouve au coeur d'un complot fomenté par le cardinal Richelieu pour nuire à la reine et se lie d'amitié avec trois valeureux mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis. Devenus inséparables, ils doivent déjouer intrigues et conspirations qui menacent la paix du royaume. Alors que les duels s'enchaînent, l'ombre de la mystérieuse Milady rôde... Panache, bravoure et camaraderie... Découvrez le chef-d'oeuvre d'Alexandre Dumas dans cette édition fidèlement abrégée par Michel Laporte, spécialiste du roman jeunesse historique.