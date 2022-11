A Forgery of Roses

Myra Whitlock a un don - et certains seraient prêts à tuer pour s'en emparer. Myra est une prodige, une artiste dont les portraits ont le pouvoir de modifier le corps de ses modèles - un talent que beaucoup pourraient convoiter. Elle doit donc en garder le secret si elle veut protéger sa jeune soeur, Lucy, dont elle a la charge. Malheureusement, un soir d'hiver, la femme du gouverneur découvre la vérité et menace de tout révéler... à moins que Myra n'accepte d'effectuer pour elle une commande bien particulière : un portrait capable de ramener à la vie son fils, qui vient de trouver la mort dans un accident. Myra n'a d'autre choix que de la suivre dans le manoir légendaire de la mystérieuse famille Harris, où elle va faire la connaissance du frère du mort, un jeune poète anxieux et touchant... et où elle va vite comprendre que plane sur ces lieux un mystère bien plus dangereux qu'elle n'aurait pu l'imaginer. " Un roman merveilleux où magie, meurtre et romance se mêlent pour peindre un tableau fascinant. " Kirkus Reviews " Un roman de gothic fantasy délicieusement tordu, aux personnages attachants, servis par une prose étourdissante qui les lance dans une aventure au suspense haletant. " Diana Urban, autrice de Qui doit mourir ?