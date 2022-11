Kill 6 Billion Demons, T3

Dans ce troisième chapitre, la soeur de la sororité et possible héritière de l'univers, Allison Ruth doit se frayer un chemin dans les profondeurs d'une forteresse au trésor infini à la recherche d'un ami perdu depuis longtemps, affrontant non seulement le passé sombre et criminel de son compagnon le plus proche, mais aussi les profondeurs de sa propre soif de pouvoir.