Paradis et Damnation

La vie n'a pas été tendre avec Maliya. Livrée à elle-même depuis la mort de ses parents, elle occupe un appartement miteux avec son petit ami. Un jour, elle meurt brutalement lors d'un braquage et reprend conscience dans l'Entre-Deux-Mondes, un lien transitoire entre l'Enfer et le Paradis. Stupéfaite, elle assiste à son jugement final. Grâce à son ange gardien, elle obtient une chance de faire ses preuves. Elle intègre alors l'académie des anges, sous la tutelle du taciturne Ezra. Avec ses cheveux argentés et son regard mordoré, cet ange est doté d'un charme troublant. Dommage qu'il soit si froid et insensible ! Pourtant, en présence de Maliya, il se surprend à éprouver des sensations étrangement humaines. Elle n'est pas comme les autres, il en a la conviction. Leur attirance pourrait être une bénédiction... à moins qu'elle ne cause leur perte.