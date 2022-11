Les 1000 livres qui donnent envie de lire

1000 livres, 1000 mondes à découvrir : une sélection de lectures pour une vie entière ! Régulièrement consultés ou en une seule fois dévorés, certains livres nous accompagnent tout au long de notre existence. Ils nous transportent du rire aux larmes, des rêves aux luttes, des frissons aux réflexions, et nous relient au meilleur de nous-mêmes en nous invitant au dépassement et à la prise de hauteur. A travers une sélection nécessairement subjective, Sarah Sauquet nous propose de découvrir ou redécouvrir 1000 livres qui nous donnent envie de lire en nous parlant de notre humanité. Chaque lecteur pourra se frayer un chemin à travers ce véritable parcours littéraire jalonné de livres de tous les genres, de tous les pays, de toutes les époques. Classiques incontournables, pépites injustement oubliées, oeuvres culte, innovations artistiques, ces livres relatent des expériences intimes et pourtant universelles, racontent les heurs et malheurs d'une époque ou d'un peuple, font oeuvre de résilience et de résistance. Tous expriment à leur manière la responsabilité de prendre la plume. Outre les commentaires sur les oeuvres, cet impressionnant opus anthologique s'accompagne d'une foultitude d'éclairages, d'analyses, de synthèses et d'explications infographiques sur des thèmes transversaux propres à l'univers de la littérature. Sarah Sauquet agrémente son propos par de nombreux entretiens avec des écrivains, des critiques littéraires et des universitaires, lesquels nous transmettent à leur tour leur passion pour les livres, leur regard sur la création littéraire. Un panorama clé des lectures d'une vie pour tous les adeptes et curieux de la littérature !