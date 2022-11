Les Chevaliers d'Héliopolis Intégrale

Même Napoléon n'a pu résister au pouvoir de séduction du fils caché de Louis XVI ! Fils caché de Louis XVI et de Marie-Antoinette, Asiamar est l'héritier légitime du trône de France. Il est également un puissant alchimiste, membre de l'ordre secret des Chevaliers d'Héliopolis. Mais son initiation ne fait que commencer... Son prochain adversaire avait longtemps été pressenti pour devenir chevalier lui-aussi. Exceptionnel mais dangereux, il est probablement l'homme le plus craint au monde. Celui qui vient de renverser Louis XVIII et s'apprête à devenir l'égal d'un dieu : Napoléon Bonaparte. Mais face à Napoléon, Asiamar n'a pu se résoudre à accomplir sa mission. Alors qu'il aurait pu, d'un coup d'épée, changer le cours de l'histoire, il s'est montré trop bon. Il a préféré laisser s'exprimer la part féminine de sa double identité et a donné à l'Empereur un baiser. Aujourd'hui, pour cet échec, il comparait devant les Chevaliers d'Héliopolis. Car, pour accomplir son destin, un véritable Alchimiste doit aussi savoir se montrer cruel s'il veut accomplir tous les rituels de son initiation, qui lui permettront de retrouver sa jeunesse et de vivre mille ans. Il est désormais temps pour lui de connaître le secret des Chevaliers gardé par leur maître. Car celui-ci a besoin de la puissance de tous ses disciples pour sauver l'humanité. Mais avant cela, il charge Asiamar d'une mission : affronter la dernière grande menace de leur ordre. Un mutant tueur de femmes qui sévit dans les nuits embrumées de Londres, la capitale du monde moderne : Jack l'Eventreur !