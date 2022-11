Spécialité NSI - Terminale. Numérique et sciences informatiques

Parce que la méthodologie est essentielle pour réussir avec succès ses épreuves du baccalauréat et que la réforme mise en place au lycée vise un parcours de l'élève de la classe de Seconde aux études supérieures, Parcours et méthodes est la collection indispensable aux lycéens souhaitant réviser sereinement et efficacement. Dans cet ouvrage, vous trouverez : - un cours complet avec les définitions, les propriétés et les exemples, s'appuyant constamment sur un grand nombre de schémas et de représentations graphiques - les algorithmes, rédigés en Python, présentés et suivis d'explications - de nombreux thèmes d'études et d'exercices pour comprendre le cours mais aussi d'approfondissement - les corrigés détaillés et commentés - l'index pour retrouver facilement les concepts nouveaux et importants ainsi que les scientifiques cités.