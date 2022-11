Avatar, Le dernier maître de l'air. Les secrets de la série animée

Ce magnifique album illustré présente des centaines d'images, dont la plupart n'ont jamais été rendues publiques par Nickelodeon, et retrace le développement de la série culte - de la toute première esquisse jusqu'au final de la série et au-delà ! Avec des commentaires détaillés des créateurs de la série, Bryan Konietzko et Michael Dante DiMartino. Un tiré à part offert à l'intérieur !