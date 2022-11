Les fils Sinclair Tome 2 : Le combattant des Highlands

Au nord de l'Ecosse, le peuple est opprimé par les armées de lord Robert Stuart. Kára Flett sait qu'un seul homme est capable de vaincre ce tyran : Joshua Sinclair, redoutable mercenaire qui excelle dans l'art de la guerre. Mais le Highlander est las des combats et ne veut pas mettre en péril la sécurité de son propre clan. Il refuse de l'aider, et aucune somme d'argent ne le fera changer d'avis. Kára comprend alors qu'elle n'a qu'un seul moyen de s'assurer de sa coopération : le séduire, conquérir son esprit et son coeur...