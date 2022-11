How the Scot was won. Desperately Seeking Duke

Née aux Indes, Philippa Kirkpatrick a grandi sur le magnifique domaine de Carlyle qu'elle gère comme elle peut avec sa marraine, la duchesse. Heureusement, un nouveau régisseur vient d'être engagé. La jeune fille espère qu'il s'agira d'un homme sérieux et compétent. Mais voilà que débarque Will Montclair, un Américain aux allures d'aventurier, impertinent et charmeur en diable. Philippa sait qu'elle devrait le renvoyer sur-le-champ. Mais pour la première fois, sa raison est en conflit avec son coeur...