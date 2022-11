Détective privée dans une province du Canada où il neige jour et nuit, Martha Erwin préfère le whisky aux enfants et le silence des filatures aux longues discussions. A 40 ans, cette misanthrope assumée se contente de plaisirs simples, comme échafauder des plans retors pour se débarrasser des encombrants bagages de son mari - deux bichons et une fille. Mais, un soir de tempête, un étrange garçon appelé Modifié croise sa route. Médusé par les chasse-neiges, l'adolescent, déblayeur hors pair, revient chaque matin pour dégager son allée. Comme les problèmes arrivent toujours en avalanche, Martha doit en prime gérer la plus périlleuse mission de sa carrière : mettre hors de cause son cousin, accusé du meurtre de son coach de soccer. Pour quelqu'un qui n'aime pas les histoires de famille, les choses se corsent légèrement...