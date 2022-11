Revue du droit des religions N° 14 novembre 2022 : De quelques états de la laïcité

Ce dossier fait l'analyse de la laïcité mise en oeuvre en Belgique, Italie, Turquie et au Québec permettant de montrer que ce principe ne s'applique pas de manière uniforme et qu'il peut revêtir des formes très différentes du "modèle" français. L'analyse de la laïcité mise en oeuvre en Belgique, Italie, Turquie et au Québec permet de montrer que ce principe ne s'applique pas de manière uniforme et qu'il peut revêtir des formes très différentes du "modèle" français. Le recours à la laïcité dans les Etats européens ou américains vise a priori un objectif commun qui consiste à permettre la coexistence harmonieuse des convictions dans des sociétés pluralistes. Cet enjeu s'inscrit néanmoins dans le cadre de régimes juridiques et d'expériences historiques singulières qui mettent en lumière les diverses facettes et la complexité de la laïcité.