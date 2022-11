Se libérer de la blessure d'abandon, c'est malin. Apprendre à s’aimer et retrouver confiance en soi

Se libérer de ses peurs et trouver l'apaisement Qu'est-ce que la blessure d'abandon ? Comment apparait-elle et comment se manifeste-t-elle ? Cette blessure peut apparaitre à n'importe quel moment de la vie et diverses situations peuvent faire naître ce sentiment. Grâce à ce livre pratique et accessible à tous, Xavier Cornette vous aide à reconnaitre et à vivre avec cette blessure mais également de permettre à ceux qui partagent notre vie d'en comprendre la nature. Tout l'enjeu est de parvenir à se défaire de ses peurs pour apprendre à devenir soi-même, pour apprendre à vivre.