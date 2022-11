La saga des Gambrelli. Magie sicilienne ; Un troublant ange gardien ; Amoureuse d'un célibataire

Magie sicilienne Lors d'un gala de charité de Londres, Robin aperçoit le plus bel homme qu'elle ait jamais vu. Sous le regard de Cesare Gambrelli, Robin frissonne. Un frisson de désir, et de danger. Et cette intuition se confirme lorsque Cesare lui annonce qu'il exige qu'elle devienne sa femme... Un troublant ange gardien Angelica est paniquée. Son père va subir une opération à laquelle il pourrait ne pas survivre... Et il a choisi Carlo Gambrelli comme exécuteur testamentaire ! Une décision qui risque de la mettre dans une situation impossible. Car Angelica se sait beaucoup trop sensible au charme de ce don juan... Amoureuse d'un célibataire Pour venger sa meilleure amie abandonnée par Luc Gambrelli, producteur de cinéma, Darci décide de le séduire, et de le rejeter sans ménagement. Dès qu'elle croise son regard brûlant, Darci sent que son plan fonctionne. Mais Luc est un homme séduisant, plein d'humour et de charme, bien loin de l'image qu'elle se faisait de lui... Romans réédités