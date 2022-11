En 1969 est commercialisée la Honda 750 Four, qui va révolutionner le monde de la moto. Tous les constructeurs européens historiques vont renouveler leur gamme pour faire face à la déferlante japonaise. Cet ouvrage vous permettra de vous plonger dans la décennie 1970, particulièrement faste pour le monde motocycliste. Honda 750 Four, Norton commando, Suzuki 750 GT, Kawasaki H2, BMW série 2 et R90S, Triumph Bonneville et Trident, ... de nombreux modèles sont abordés, d'un point de vue historique, mais également technique, le tout agrémenté d'anecdotes et de nombreuses images inédites et d'archives.