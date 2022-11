L'héritière des Highlands

Edimbourg, automne 1840 Charlotte doit fuir, cette nuit même. Mariée de force au vieux Lord Campbell, voici qu'à la mort de celui-ci, elle se fait brutalement chasser de chez elle ! Pourtant, malgré leur relation de pure convenance, son époux lui avait assuré qu'elle hériterait de toute sa fortune et de tous ses domaines... Charlotte en est convaincue : le fils de Lord Campbell a falsifié le testament. Elle décide donc de prendre son destin en main et de se rendre au château de Rockbridge, censé lui revenir de droit. Mais sur sa route, elle fait la rencontre de Craig McNeil, un jeune Ecossais ténébreux et viril, digne héritier des Highlanders d'autrefois. Ce dernier lui propose de l'escorter dans ce voyage qui s'annonce pour elle périlleux, surtout au vu de l'attirance dévorante qu'elle ressent à son égard...