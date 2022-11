Sukhoi du Su-27 au Su-57

Un ouvrage référence sur les différents types de Sukhoi... Retour sur l'un des avions de chasse les plus mythiques de ces quarante dernières années : le chasseur Sukhoi Su-27 et ses dérivés, descendants directs des Su-30, Su-34, et Su-35. Grâce des vues en action ou en évolution, et sous des angles spectaculaires, ce ouvrage livre tous les secrets de ce constructeur soviétique légendaire. L'auteur apporte son expertise du sujet, en donnant les détails et explications techniques sur chaque version, dont le Su-57, le chasseur furtif de 5e génération en forme de raie manta, qui défraie la chronique dans les milieux de la Défense.