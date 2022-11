L'année automobile (2022/2023) 70 ans

Rétrospective de l'année, décryptée, analysée et illustrée sur tous les faits marquants du secteur automobile. 70ème édition ! La spécificité de L'Année automobile repose sur un regard personnel, sur la qualité des analyses, sur une qualité d'écriture et d'image qui devient précieuse et exceptionnelle en marge d'une information accélérée par la télévision et Internet. Sommaire : Partie 1, Industrie (économie, production, création) -Partie 2, Sport Automobile (Monoplace, Endurance, Rallyes, Championnats secondaires) -Partie 3, Culture (influences automobile et société, objets cultes)