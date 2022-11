Tentation aux urgences ; Ce miracle inattendu ; Le secret du Dr Sinclair

Tentation aux urgences, Sue MacKay Convaincue que l'amour n'est plus pour elle, Nikki s'investit totalement dans son métier d'infirmière. Mais le jour où Fraser est engagé dans son équipe toutes ses certitudes vacillent. Et elle doit se rendre à l'évidence : Fraser, qui n'est autre que son premier amour, perdu de vue depuis des années, fait de nouveau battre son coeur... Saura-t-elle travailler auprès de lui ? Ce miracle inattendu, Meredith Webber Pour Fran, son nouveau collègue a tout de l'homme idéal : en plus d'être drôle et séduisant, Steve est un brillant médecin. Pourtant, après la nuit de passion qu'ils ont partagée, Fran prend peur. Steve, qui rêve de fonder une famille, ignore tout de son secret... Le secret du Dr Sinclair, Annie Claydon Alors qu'elle est totalement investie dans sa carrière médicale, Jenna voit son quotidien bouleversé quand Adam Sinclair, son nouveau voisin, emménage. Cet homme sublime lui inspire un désir fou : pour la première fois, elle a envie de penser à autre chose qu'à son travail ! Hélas, malgré leur attirance réciproque, Adam garde ses distances... Romans réédités