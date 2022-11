La passion d'un chevalier

Série "Les chevaliers du roi" - Tome 1/4 Puissants, fougueux et loyaux... Tels sont les chevaliers du roi ! Ecosse, XIVe siècle Vivre dans le danger, la peur au ventre, c'est le quotidien d'Avva. Chaque jour, elle se fait passer pour un homme au château de Caerden pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais, en tant que maître des écuries, elle ne peut décemment pas éviter le chevalier William Devereux, qui vient d'arriver en ville. Elle, qui toute sa vie s'est méfiée de la gent masculine, est surprise d'éprouver une intense attraction envers cet homme valeureux, doux et loyal. Sans parler de cette envie dévorante de sentir ses lèvres sur les siennes... Mais peut-elle vraiment lui accorder sa confiance et, surtout, lui révéler son secret ?