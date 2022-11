La captive du Gallois

Pays de Galles, XIIIe siècle Anwen a du mal à croire qu'entre tous les habitants du comté, ce soit le seigneur des lieux qui lui ait porté secours lorsqu'elle est tombée du haut d'un arbre. Voilà qu'elle se retrouve en convalescence dans le château du terrible Teague de Gwalchdu, le traître qui a rallié son peuple récalcitrant à la couronne d'Angleterre, brisant du même coup la famille d'Anwen. Même si elle lui doit désormais la vie, et qu'il se montre étrangement attentionné sous ses airs hostiles, elle n'a pas l'intention de lui faire confiance. Et pour cause : alors qu'elle commence à peine à se remettre, il fait poster des gardes à la porte de sa chambre... Roman réédité