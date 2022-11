Le prix du vent. Des éoliennes, des bêtes et des hommes

L'intérêt général ne peut s'affranchir de l'intérêt des particuliers au seul nom du progrès. Sioux Berger est auteur et journaliste spécialisée dans les sujets d'écologie et de bien-être. Originaire d'Auvergne et vivant en région parisienne, elle a été confrontée à l'installation d'éoliennes dans le village familial et a dans ce contexte entamé un travail d'enquête et de mobilisation citoyenne. Elle a publié le roman Les Pentes sur le même thème. De la scène à l'édition en passant par la communication, Maxime Poisot est un auteur à la croisée des écritures contemporaines. Baptiste Chouët, illustrateur installé à Nantes, publie sur des sujets de citoyenneté et de politique dans Ouest France.