Des Saisons et une Rose. Grossir le ciel ; Plateau ; Glaise ; Né d'aucune femme

Grossir le ciel compose le premier récit de ce quatuor des saisons. Un roman noir fulgurant, qui a imposé Franck Bouysse parmi les incontournables de la littérature française contemporaine. Paraît ensuite Plateau, un texte dont la beauté incandescente a marqué la carrière de l'auteur. Prenant pour cadre ce territoire où la sauvagerie de la nature fait écho à l'âpreté des hommes, il nous livre une oeuvre ciselée comme un joyau noir. Roman d'amour et de fureur, Glaise confirme l'immense talent de l'écrivain pour mettre en scène des êtres humains aux prises avec leurs démons et avec les fantômes du passé. Enfin, avec Né d'aucune femme, Franck Bouysse nous offre la plus vibrante de ses oeuvres. Franck Bouysse donne à ses personnages féminins une force incroyable. Elle. Un sculpteur hors pair de la langue et un maître sans égal de l'émotion. Marianne. Une fresque saisissante et envoûtante, un tumulte d'émotions aux mille nuances de nuit. L'Express.