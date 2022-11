Maîtrise les super pouvoirs de l'hypnose. Reprends le contrôle de ta vie !

Contrôler son inconscient, c'est le plus grand des super-pouvoirs ! Et c'est exactement ce que l'hypnose va vous permettre de faire. Apprenez à contrôler votre cerveau et à devenir plus zen, plus confiant, plus heureux, retrouvez un meilleur sommeil et plus d'énergie avec ce livre et ses 10 heures d'hypnose. Vous trouverez dans cet ouvrage : - Des bases solides d'auto-hypnose pour être bien dès que vous le voulez. - Dix programmes complets pour travailler efficacement sur le stress, les insomnies, la cigarette, le poids, les phobies et les angoisses et même la douleur, la concentration et la fatigue ! - Une leçon complète et un texte pour hypnotiser vos proches. - Plus de 30 séances d'hypnose enregistrées avec un son 3D immersif. Parce que les enfants sont particulièrement réceptifs à l'hypnose, ce livre vous apprendra à les faire entrer dans cet état doux de changement. Vous les aiderez à être plus calmes, confiants et attentifs... grâce aux 10 séances enregistrées exclusivement pour les enfants de 6 à 13 ans. Découvrez aujourd'hui les incroyables super-pouvoirs de votre cerveau !