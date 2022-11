Électronique. Fondements et applications - 2e éd.. Avec 250 exercices et problèmes résolus

Cet ouvrage rassemble, les fondements de l'électronique et ses principales applications. Cet ensemble est présenté pédagogiquement en relation avec les autres domaines de la physique, principalement l'électromagnétisme. Les théorèmes de base sont démontrés (Thévenin, Boucherot, etc.). De nombreux exemples et plus de 250 exercices et problèmes résolus permettent à l'étudiant de valider la compréhension du cours. Cette nouvelle édition est entièrement corrigée.