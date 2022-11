Anxiété, stress ? Je gère !. Comment rester serein au quotidien

Passez de l'anxiété à la tranquillité d'esprit ! Pour pouvoir connaître une sérénité à laquelle nous aspirons tous, il est utile de se poser quelques questions, de modifier sa façon d'appréhender les choses et de changer certaines habitudes de pensées. Ce livre synthétique permet de mettre au clair vos fonctionnements habituels pour ne garder que ceux qui servent votre bien-être, génèrent plus de positivité et de confiance. Vous trouverez un éventail de pistes de travail qui ont fait leurs preuves, des techniques relaxantes et harmonisantes (sophrologie, méditation, yoga, Chi Gong) et des exercices pour travailler votre mental (pouvoir de la pensée, dialogue intérieur...). Dites enfin non au stress et à l'anxiété et oui au bien-être et à la sérénité !