Bien appliquer le droit du travail en Hôtellerie Restauration

Un guide pratique pour faciliter votre quotidien ! "Le médecin du travail a déclaré mon salarié inapte, que dois-je faire ? " "Comment négocier une rupture conventionnelle ? " "Puis-je licencier un salarié en arrêt-maladie ? " "Mon salarié ne vient plus. Que dois-je faire ? " "Comment réagir à un accident du travail de mon salarié ? " De facto, les hôteliers et restaurateurs sont constamment confrontés à des questions de droit du travail avec leur personnel. Il est cependant difficile de s'y retrouver pour un non juriste et les conséquences peuvent être lourdes pour l'exploitant d'un hôtel ou d'un restaurant (condamnation prud'homale, risque pénal...). L'objet de cet ouvrage est d'offrir un guide pratique et accessible pour répondre aux situations concrètes auxquelles les professionnels du secteur de l'hôtellerie restauration sont le plus souvent confrontés (embauche, temps de travail, rupture de contrat...). Avec des illustrations claires et pédagogiques, trouvez simplement les réponses à vos questions de droit social !