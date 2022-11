La cuisine sans bla bla

Parce que nos vies trépidantes ne nous permettent pas de perdre du temps en cuisine, nous vous offrons 200 recettes à saisir en un clin d'oeil ! Vous avez envie de cuisiner mais pas de déchiffrer 25 lignes de recette ? Vous voulez bien aller acheter un panais mais vous n'avez aucune idée de ce à quoi cela peut bien ressembler ? Vous savez apprécier un bon petit plat mais vous détestez l'idée de passer 2 heures en cuisine ? C'est normal, et on ne va pas vous en blâmer ! On ne vous met pas de mode d'emploi car vous n'en aurez pas besoin, et c'est là tout l'intérêt de ce nouveau livre dont vous ne pourrez bientôt plus vous passer. Ici, vous ne trouverez que l'essentiel : additionnez les + et suivez les flèches : aussi sûr que 1 + 1 font 2, ces 200 recettes et vous allez faire des merveilles ! La formule est simple : suivez les images, vous obtiendrez la recette : bienvenue dans la cuisine de la simplicité !