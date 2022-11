Caravelle N° 119, 2022 : L'anthropocène, vu d'Amérique latine

Relire l'histoire de l'Anthropocène au prisme de l'Amérique latine, tel est le pari et la nouveauté de ce numéro thématique de Caravelle, qui vient mettre en lumière le dynamisme de l'histoire environnementale portant sur cette partie du monde. Dans le contexte chaque jour plus préoccupant du devenir écologique du monde et de nos sociétés, l'histoire environnementale connaît enfin un essor généralisé en Europe, plusieurs décennies après son émergence aux Etats-Unis. Surtout, elle est devenue une thématique majeure dans les départements d'histoire de l'Amérique latine, continent où elle a suscité l'ouverture de nombreuses chaires, la fondation de la Sociedad Latinoamericana y Caribena de Historia Ambiental (SOLCHA) en 2004, et une production historiographique impressionnante, en particulier au Brésil. Ce dossier thématique se propose de promouvoir cette histoire environnementale latino-américaine, dont la répercussion est encore minimale en Europe. Il ambitionne ainsi de rendre visible, en France et plus largement en Europe, le dynamisme de l'histoire environnementale de l'Amérique latine, en privilégiant ici des terrains et des méthodes particulièrement novateurs, à partir d'une perspective transnationale, soucieuse de mieux inclure le sous-continent dans l'histoire de l'Anthropocène et de montrer à quel point il y a contribué.