Institut Paul Bocuse. L'école de l'excellence culinaire

Dans la lignée du Grand Larousse Gastronomique, ce livre de 720 pages propose d'accéder à toutes les bases essentielles : -Plus de 250 techniques expliquées pas à pas et réparties en 3 niveaux de difficultés. -70 recettes créées par les chefs pour mettre en application toutes les techniques. -De nombreuses informations générales pour tout connaître des bases de la cuisine, du choix des morceaux de viande en passant par les différentes variétés de fruits et légumes ou les accords mets-vins. -L'ouvrage réunit une somme d'informations impressionnante soutenue par plus de 1800 photographies.