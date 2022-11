Les livres d'ordonnances consulaires de Najac et de Villeneuve en Rouergue. Première moitié du XIVe siècle

A partir du milieu du xiiie siècle, les consuls de Najac et de Villeneuve en Rouergue sont en capacité de légiférer dans leur ville. Deux livres d'ordonnances consulaires réalisés dans la première moitié du xive siècle sont ici analysés et transcrits. A Najac et à Villeneuve en Rouergue, des gouvernements communaux - des consulats - émergent dans le deuxième tiers du xiiiesiècle. Les consuls des deux petites communautés d'habitants acquièrent et exercent très tôt une potestas statuendi qui leur permet de légiférer dans la ville (échanges économiques, police urbaine, gestion des affaires publiques, etc.). Dans la première moitié du xivesiècle, plus d'un demi-siècle d'ordonnances consulaires ainsi promulguées est compilé dans deux prestigieux livres. En mettant en ordre les actes normatifs encadrant la vie communale, ils constituent de véritables outils de gouvernement, et leur luxe matériel révèle aussi leur valeur symbolique : ils incarnent et manifestent l'ancienneté et la légitimité des deux consulats et de leurs prérogatives. Les deux livres apportent ainsi un éclairage précieux tant sur la vie communale que sur les usages de l'écrit de gouvernement dans les petites villes du Midi de la France aux xiiie et xive siècles. La présente édition, avant de proposer une analyse et une transcription intégrale des deux livres, présente une enquête d'archéologie documentaire qui permet de reconstituer leur forme et contenu originels.