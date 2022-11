Le traité des cinq roues et autres textes. Miyamoto Musahsi oeuvres complètes, Edition de luxe

Le classique de la sagesse chinoise dans la superbe traduction de Stephen Mitchell. Edition de luxe, reliée avec jaquette, illustrée de peintures anciennes chinoises. Maître de sabre inégalé, aventurier sorti invaincu de plus de 60 combats mortels, mais aussi artiste et chercheur spirituel, Musashi est devenu une figure mythique au Japon et l'archétype de l'esprit samouraï. A 60 ans, quelques mois seulement avant sa mort, il se retire dans une grotte pour rédiger son oeuvre maîtresse : Le Traité des cinq roues. Dans ce traité de stratégie devenu un classique de la littérature mondiale, Musashi prône une Voie de la stratégie centrée sur l'efficacité immédiate, fondée sur l'intuition, sur un entraînement constant et rigoureux et sur une large ouverture d'esprit permettant de s'adapter et de vaincre dans toutes les situations. Tout comme Sun Tzu dans L'Art de la guerre, Musashi transcende l'art du sabre et des conflits à grande échelle pour livrer des principes universels, influencés par sa pratique du zen, et qui peuvent s'appliquer à tous les arts martiaux mais aussi aux champs élargis de l'action, des affaires et des relations humaines. L'introduction d'Alexander Bennett apporte un éclairage historique passionnant sur la véritable vie de Musashi dans le fascinant Japon médiéval des samouraïs du XVIe siècle. Cet ouvrage, illustré d'estampes réalisées par les plus grands maîtres, réunit l'intégralité des écrits du plus célèbre samouraï de tous les temps dont certains sont ici traduits pour la première fois en français. Alexander Bennett est professeur d'arts martiaux, d'histoire japonaise et de théorie du budo à l'Université du Kansaï au Japon. Il est 7e dan de kendo et a fondé la revue "Kendo World" . Uozumi Takashi est professeur à l'Open University of Japan. Spécialiste renommé d'arts martiaux et d'histoire japonaise, il a méticuleusement reconstitué le manuscrit du Traité des cinq roues ainsi que l'intégralité de l'oeuvre écrite de Musashi.