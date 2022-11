Les métiers du cinéma. Des jeux vidéo et des effets spéciaux

Tout sur les métiers du cinéma et les études pour y arriver Cinéma, effets spéciaux et jeux vidéo : trois univers qui font rêver mais qui impressionnent tout autant. Trois domaines qui peuvent sembler fermés et inaccessibles pour les nombreux étudiants qui souhaitent y travailler. Quel bac choisir ? Après le bac, comment bien choisir son école ? Est-il vraiment nécessaire de suivre une formation ? Quels sont les métiers spéci ? ques aux jeux vidéo ? Peut-on trouver du travail partout en France dans ces milieux ? Gagne-t-on convenablement sa vie en choisissant un métier "passion" ? Le piston fait-il la loi ? Ce guide pratique tente de répondre le plus précisément possible à toutes ces questions et à beaucoup d'autres. Véronique Trouillet a recueilli de nombreux témoignages et conseils de professionnels a ? n de vous donner toutes les clés indispensables pour pénétrer ces univers passionnants. Moteur, c'est à vous !