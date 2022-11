Road Trip en Porsche 911 GT3

Livre conçu comme un carnet de voyage, avec des encadrés et focus sur des rencontres... Cet ouvrage permet au lecteur de se mettre réellement à la place du conducteur pour vivre un road trip à l'intérieur d'une Porsche 911 GT3. De la naissance de la passion à la réalisation d'un rêve, vous aurez accès aux coulisses du grand voyage automobile que représente l'acquisition d'une 911 GT3. Configuration, prise en main, premiers tours sur piste ; vous êtes invités à suivre le parcours d'Andrea durant le périple de 2500 km qui va la mener sur les plus belles routes d'Europe. Au programme des réjouissances : paysages grandioses, rencontres avec d'autres fans de la marque et moments de partage. Le but est également de comprendre le positionnement de la voiture dans la gamme, de la comparer à ses rivales et d'analyser finement son comportement. En plus des images, une sélection de capsules vidéos et de plans aériens vient compléter le reportage pour le rendre plus immersif. Le Road trip ultime, documenté dans les moindres détails, illustré avec soin et ponctué d'anecdotes savoureuses ; si vous aimez ce qui roule vite et fait du bruit, ce livre devrait vous plaire...