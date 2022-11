24 heures Le Mans 90e édition, livre officiel 2022

Livre officiel de la course, en partenariat avec l'Automobile Club de l'Ouest (ACO) depuis 2012... De notoriété mondiale, la course des 24 Heures du Mans attire des concurrents venus de France bien sûr, mais aussi de toute l'Europe, des Etats-Unis, du Japon, du Venezuela, de Chine, du Brésil... C'est pour cette raison que l'épreuve est la pierre angulaire du nouveau championnat du monde d'endurance FIA. Depuis 1978, l'annuel des 24 Heures du Mans se propose de faire revivre par le texte et l'image la course mais aussi ses préparatifs et la fièvre qui s'empare de la préfecture de la Sarthe tout au long de la semaine précédant le départ. Chaque voiture et leurs pilotes y sont présentés. Cet annuel officiel est un livre incontournable pour qui veut garder une trace d'un des plus grands événements sportifs annuels actuels.