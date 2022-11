Se consacrer à Marie. 33 jours avec saint Louis-Marie Grignion de Montfort

Inlassablement, des années durant, au cours de ses missions, saint Louis-Marie Grignion de Montfort a prêché son "secret" , comme il écrit dans son Traité de la vraie dévotion à la sainte Vierge. Son secret, c'était la dévotion mariale. Il la prêchait partout et avec fruit , il établissait, dans toutes les paroisses où il faisait mission, la dévotion du saint Esclavage de Jésus vivant en Marie. On ne saurait compter le nombre de personnes qu'il a fait changer de vie par ce moyen. Contrairement à ce que l'on pense, il ne la réservait pas à l'élite, mais la prêchait à tous. Appuyé sur plus de 400 références montfortaines, ce petit livre propose une préparation en 33 jours à la consécration de soi-même à Jésus-Christ, la Sagesse incarnée, par les mains de Marie, dans le plus pur esprit du père de Montfort.