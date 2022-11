Histoire, médecine et santé N° 22, hiver 2022 : Données médicales. XVIIe-XXIe siècle

L'ave?nement de la me?decine dite personnalise?e, de l'intelligence artificielle et de ses dispositifs algorithmiques ont reconfiguré la notion de données médicales, mais aussi les modalités concrètes de la relation thérapeutique que ce numéro repense dans un temps long (XVIIe-XXIe siècle). De nos jours, le paradigme du grand nombre (big data) entrai?ne un renouvellement des repre?sentations me?dicales du corps et de la relation the?rapeutique. L'ave?nement de la me?decine dite personnalise?e, de l'intelligence artificielle et de ses dispositifs algorithmiques s'accompagne de nouveaux imaginaires et rhe?toriques soignants. Ces dernie?res déploient un discours prophe?tique sur les de?couvertes scientifiques a? venir, sur la capacite? des sciences a? repousser les maladies et me?me la mort, a? renforcer et normaliser les corps ; l'ide?e d'une me?decine toute puissante, en somme. La " ve?rite? " des corps et la re?solution de leurs troubles ne se trouveraient que dans ce qui est pense? comme une double objectivation : traitement de donne?es quantitativement nombreuses et re?alisation de l'exercice par une machine non doue?e d'affects. Ce numéro revient sur ces rhe?toriques me?dicales, saisissant ces promesses intellectuelles et techniques dans le temps long, en les articulant aux relations the?rapeutiques qu'elles induisent. Il enquête sur les ce?sures que ge?ne?re l'e?mergence des donne?es me?dicales en grand nombre, comme sur les tre?s fortes permanences de l'ide?e d'un " progre?s " ne?cessairement obtenu par une mise a? distance de la me?diation humaine, pour saisir les corps et leurs pathologies.