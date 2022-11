L'Histoire secrète de Kate Bush (et l'art secret de la pop)

Il n'existe pas deux artistes au monde comme Kate Bush. Chanteuse, songwriter, performeuse à l'univers incomparable, créatrice innovante, femme libre et puissante, elle est aussi paradoxalement une des pop stars les plus secrètes de l'histoire moderne. En 1983, Fred Vermorel entreprend de se glisser dans la peau de son plus grand fan pour réaliser une enquête d'une forme totalement nouvelle dans l'histoire de la littérature consacrée à la musique. L'auteur retourne sur les traces de ses ancêtres, interroge ses proches et s'immerge jusqu'à la folie dans l'univers de Kate Bush. Le résultat est un texte mystique, souvent baroque, une plongée vertigineuse dans la musique de la chanteuse qui éclaire de manière rare la puissance obsessionnelle qui régit la relation entre fans et pop stars. Livre le plus vendu au monde sur la chanteuse, L'Histoire secrète de Kate Bush (et l'art étrange de la pop) fut un best-seller controversé, avant de devenir culte au cours des années. Inédit en langue française et épuisé depuis deux décennies en Grande-Bretagne, il ressort aujourd'hui complété par les archives personnelles de l'auteur. Une pièce maîtresse de la littérature consacrée à la musique pop, et de la culture anglaise underground.